◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部最終節 東京SG 39―22 BR東京（2026年5月10日 東京・秩父宮ラグビー場）

すでにプレーオフ進出を決めているチーム同士の対戦は、東京SGがBR東京を39―22で下し、9勝目（9敗）を挙げてレギュラーシーズンを4位で終えた。敗れたBR東京は9敗目（9勝）で、同5位で確定。23日のプレーオフ準々決勝（東京・秩父宮ラグビー場）では、準決勝進出を懸けて再び対戦する。

東京SGは3点を追う前半12分、CTB中野将伍の突破から、オフロードパスを受けたSOケイレブ・トラスクが逆転のトライ。同18分にはWTB尾崎泰雅、同20分にはWTBチェスリン・コルビにもトライが生まれ、前半を19―10とリード。後半も今季限りで現役引退するSH流大のトライなどで加点し、そのまま逃げ切った。

得点王争いも確定し、1トライ3ゴール2PGで17得点を挙げた東京SGのコルビが、通算185得点で初のタイトルを獲得。9点リードしてこの試合を迎えていたBR東京のSO中楠一期は、2ゴール1PGで7得点を挙げて通算184得点としたが、わずか1点差でタイトルを逃した。