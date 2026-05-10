◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 横浜ＦＭ１―１（ＰＫ４―５）鹿島（１０日・日産スタジアム）

東地区の首位に立つ鹿島は横浜ＦＭを１―１で迎えたＰＫ戦で下した。今季初の無得点試合間近だった後半アディショナルタイム５分にＦＷレオセアラが意地の同点ゴールを決め、ＰＫ戦ではＧＫ早川友基が相手３番手のキックをセーブした。

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前半から横浜ＦＭのタイトな守備に苦しみ、敵陣ゴール前への侵入回数が限られる展開に。自陣からのビルドアップ、ロングボールともに精度が奮わず、前半を０―０で折り返した。

すると後半１３分、右サイドの守備強度を欠き、クロスを合わせられて失点。先制を許した。同２２分、チャヴリッチを右サイドで投入し、ボランチを三竿健斗と荒木遼太郎にチェンジ。徐々にリズムを取り戻すも決定打が遠い状況が続くと、同３４分には１７歳ＦＷ吉田湊海を２トップの一角で投入した。

攻勢の時間帯こそ増えたが、なかなかゴール前まで迫れない。それでも執念は実った。後半アディショナルタイム５分、ＦＷチャヴリッチが敵陣深くで倒され、ＦＫを獲得。これを荒木がレオセアラに合わせ、同点に追いついた。

ＰＫ戦では鹿島のキッカー全員が成功（チャヴリッチ、鈴木優磨、レオセアラ、植田直通、キムテヒョン）。早川が相手の３番手・宮市亮のキックを止め、５―４のスコアで勝ち点２の上積みに成功した。