お笑いタレント・東野幸治（58）が8日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）が“大嫌い”な芸人を告発した件について、まさかの発言をする場面があった。

ユーチューバー・カノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演した尾形だったが「嫌いな芸人はいますか?」という質問が寄せられた。そこで「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と名前を明かしたが、ピー音で隠されていた。

また「暴力が凄くて。あとあの人って、人を見るから。先輩からしたら、かわいい後輩のイメージだと思うけど。後輩からしたら…」とし「めちゃくちゃするからね。俺が見た人間の中で一番やばいと思う。人をものとしか思ってないからね。そこに愛とか感情は絶対ないと思う。（視聴者は）分からないと思う。やっぱり頭は良いし、腕はたしかだから。面白いんだけど、人としては終わってる」とぶっちゃけていた。

この件について、東野は「たぶん、大丈夫やと思うけど。俺の可能性もあるのよ」と笑いながら切り出す。「暴力なんか振るったか?って思ってんけど、俺『マルコポロリ』でビンタしてんねん!そこから（ネット記事）を読むのが怖いのよ。あと“愛とかの感情がない”っていうのが、もう俺やんか!って」といい「今度会うのが怖いけど、会ったら思い切って（聞こうかな）」と語っていた。