創成館高校の音楽部。

3月に、軽音楽の全国大会に出場したバンドが所属する音楽部。

期待の新人も加わり、さらなる飛躍を目指します。

【NIB news every. 2026年4月23日放送より】

今月15日の放課後…観客を盛り上げながら演奏しているのは、創成館高校音楽部の部員たちです。

音楽部では、日頃から部員たちが5つから6つのバンドに分かれて活動し、学内外のイベントで腕前を披露しています。

そのひとつが、3年生5人組バンド「春色定食」です。

先月、名古屋市で行われた「全国高校軽音楽発表会」に部として初出場。

入賞こそ逃しましたが、オリジナル曲を披露し、会場を沸かせました。

（春色定食 ボーカル兼音楽部長 辻下 友波さん(3年)）

「最初は緊張したが、みんな音楽をやっている仲間で、みんな盛り上げてくれて、全力で最高のパフォーマンスができた」

そう振り返るのは「春色定食」のボーカルで、音楽部の部長も務めている辻下 友波さんです。

（春色定食 ボーカル兼音楽部長 辻下 友波さん(3年)）

「みんな仲良くて、違うように見えて、結局一緒でみたいな。ずっと一緒にいるバンド」

結成したのは、1年生の時。

5人のメンバーは、1日2時間の練習や休日のライブなどで一緒に過ごし、そこで育んだ仲の良さが、息のあった演奏につながっているそうです。

この日は、部活動の見学に来た新入生に演奏を披露します。

（VITORON 成瀬 ルンさん(1年)）

「キラキラしている。演奏にとても心を奪われた」

こう話すのは、長崎を中心に活動するアイドルグループ「VITORON」で活動する、成瀬 ルンさん。

アイドルとして、歌だけではなくギターを披露することもあり、去年のオープンスクールで見た音楽部のライブをきっかけに、創成館高校への進学と音楽部への入部を決意したそうです。

（VITORON 成瀬 ルンさん(1年)）

「とても心を奪われる演奏だったので、そういう人の心とか気持ちに、何らかの影響を及ぼせるような演奏スキルなども、先輩たちから盗んでいきたいなと思った」

成瀬さんと同じく、去年のオープンスクールが進学と入部のきっかけという、Harutоさん。

ユーチューバーとして、双子の妹とともにヴァイオリンやギターの演奏動画を作成しています。

（YouTuber Harutоさん）

「技術力ももちろんだが、МCだったり自分の演奏の見せ方など、パフォーマンスがすごく上手だなと思った。ライブとかそういう舞台を踏むことがなかったので、この高校の音楽部で、より舞台を踏んで経験することを増やしていきたいと思った」

個性豊かで粒ぞろいの後輩たちの熱視線に、春色定食のメンバーは…。

（春色定食 ギター兼作曲担当 居石 悠寿さん(3年)）

「やっぱり嬉しい。自分の演奏で気持ちが沸き立ってくれるというのは。しかもオリジナル曲で、そういう曲が作り出せるのはすごく嬉しいし、そういう曲が作れて良かったなと思う」

全国を経験した3年生に刺激を受けた期待の新人も加わり、創成館高校音楽部はさらなる飛躍を目指します。

※「辻」のしんにょう上の点は一つ