King＆Prince永瀬廉（27）、盒恭た諭27）が10日、ディズニープラス新番組「King＆Princeがまちあわせin LA」（6月独占配信）スペシャルローンチイベントを都内で行った。

米ロサンゼルスを舞台に待ち合わせミッションに挑戦し、2人の絆を試すトラベルバラエティー。永瀬は「この旅を通して、海人の存在の大きさを感じた。笑いもあるし、2人で旅をしてグッとくるものもあった」。盒兇癲岾こ阿帽圓と、まだ知らない廉がいたんだと、新しい発見があった。存在を尊く思って、2人の関係ってかけがえのないものなんだとあらためて実感した」と話した。

この日は、2人の絆を試すフリップトークにも挑戦。「初めて会った場所」では、2人とも「帝国劇場のリハ室」で一致した。初対面の永瀬の印象について盒兇蓮屬修了の廉はまだ人見知りで、周りのメンバーたちを後ろから見定めている感じ」。永瀬は「ダンスが当時から群を抜いていた。頭が2、3個抜けている。ゴリゴリダンサーの印象」と笑顔で振り返った。

永瀬が今、ハマっているものについて、盒兇蓮屬罎辰り動く」と回答。「ステージで、みんなが『キャーッ』と言ってくれて手を振るときに、廉はゆっくり振るんですよ」とスローモーションのような手振りを実演。「隣にいて、本当のKingになってきたなって。誇らしくて、かっこいい」と絶賛していた。