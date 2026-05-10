初出場の埼玉武蔵はあと一歩及ばず準優勝

少年硬式野球「リトルリーグ」の11〜13歳カテゴリーが頂点を争う「JA共済杯第14回インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会」は10日、茨城県の牛久運動公園野球場などで準決勝と決勝が行われた。決勝は茨城リーグ（東関東連盟第1代表）が埼玉武蔵リーグ（北関東連盟）を延長タイブレークの末に4-3で撃破。劇的なサヨナラ勝ちで初優勝を飾った。

3度目出場の茨城は1点を追う5回1死三塁、椎名塁捕手の遊ゴロが敵失となり同点。再び1点を追う6回2死二、三塁では佐藤颯祐選手の左前適時打で同点に追いついた。

延長戦に突入して迎えたタイブレークの8回、先に1点を勝ち越されたが、その裏に無死満塁から西川遥摩内野手の右前適時打で同点。続く室山晴海投手の中犠飛でサヨナラ勝ちを収めた。2連覇中だった千葉リーグ（東関東連盟第2代表）との準決勝に3-0で快勝。昨年の決勝で敗れた相手に雪辱を果たし、その勢いのまま頂点に立った。

初出場の埼玉武蔵は0-0の5回無死二塁、秋山大輝外野手の投前へのバントが安打となり、相手の失策を誘って1点を先制。1-1で迎えた6回2死三塁から相手投手の暴投で勝ち越した。

再び同点とされ、迎えた延長8回2死三塁、秋山の二塁への適時内野安打で勝ち越し。だが、その裏に茨城の攻撃に屈した。

茨城の小田部司監督は「最後まで苦しい展開でしたけど、勝ち抜くことができて良かった」と感無量の表情。埼玉武蔵の藤谷大樹監督は「選手はよく頑張りました。勝たせてやりたかった」と涙ながらに声を絞り出した。

【試合結果】

・決勝

埼玉武蔵 000 011 01 3

茨城 000 011 02x 4

・準決勝

茨城 3-0 千葉

埼玉武蔵 7-6 宮城（尾辻剛 / Go Otsuji）