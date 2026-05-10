Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１０日、都内でディズニープラスで配信される「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅがまちあわせ ｉｎＬＡ」（６月配信、全９話）のスペシャルローンチイベントに出席した。

米ロサンゼルスでさまざまな“待ち合わせミッション”に挑戦し、２人の絆を試す、台本＆演出一切なしのトラベルバラエティー。

番組にちなみ、イベントでは永瀬廉と郄橋海人が“れんかい”の絆を確かめる企画に挑戦。「初めて２人で待ち合わせした場所」について、永瀬はフリップに「帝国劇場」、郄橋は「帝国劇場のＲＨ（リハーサル）室」と一問目から息ぴったりの展開に。高橋は「だよね〜！」と共感し、「その時の廉は人見知りが強くて、後ろから『こいつ大丈夫かな？』と見定められていたような感覚になった」と笑いながら回想した。

永瀬は「当時、（帝国劇場に先輩の舞台を）見に来ただけだと思ったら出ることになって。海人と一緒にパフォーマンスすることになってリハ室であったのが初対面。当時からダンス（スキル）が頭二つ、三つ抜けていて、しゃべる時はほんわかしてるのに、踊ると“ごりごりダンサー”という印象」と当時を振り返った。

続いて「相手がはまっているもの」について、永瀬は「にんじんしりしり。最近、聞いたので」と回想。郄橋は「事実ですね。あんまり、にんじんしりしりのことを相手にしていなかった。でも、あるお店で食べたらめちゃくちゃおいしくてはまりました」と明かした。

一方の郄橋は、永瀬がはまっていることに関して「ゆっくり動くことだと思う。郄橋調べだと、（永瀬は）ステージ上での手の振り方がゆっくりで『本当のキングになってきたな』と。誇らしくてかっこよくて、自分もゆっくり振るようにしています。廉は、キングとしての自覚が芽生え始めている」とにやり。永瀬は無自覚の様子で「そうかな…」と首をかしげていた。