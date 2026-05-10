2児の母・安田美沙子、マスカット＆ハーブ乗った手作りバスクチーズケーキ公開「おしゃれなカフェみたい」「デコレーションが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの安田美沙子が5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのバスクチーズケーキを公開した。
【写真】44歳2児のママタレ「クオリティ高すぎ」“カフェ級”手作りバスクチーズケーキ
安田は「＃バスクチーズケーキ」「作ったよ」というコメントを添え、手作りケーキを公開。こんがりと焼き色のついたケーキの上に半分にカットしたマスカットとブドウ、ハーブが飾られている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれなカフェみたい」「デコレーションが素敵」「美味しそう」「クオリティ高すぎ」「料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「クオリティ高すぎ」“カフェ級”手作りバスクチーズケーキ
◆安田美沙子、手作りバスクチーズケーキ公開
安田は「＃バスクチーズケーキ」「作ったよ」というコメントを添え、手作りケーキを公開。こんがりと焼き色のついたケーキの上に半分にカットしたマスカットとブドウ、ハーブが飾られている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれなカフェみたい」「デコレーションが素敵」「美味しそう」「クオリティ高すぎ」「料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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