現役K-POPアイドルが「子供3人欲しい」と発言!?結婚と出産に対する考えを明かす

ガールズグループOH MY GIRLのヒョジョンが、結婚と出産に対する考えを明かした。

最近、韓国で放送されたtvN STORYのバラエティ番組『育児インターン』（原題）には、元サッカー選手のアン・ジョンファンの育児の助っ人としてヒョジョンが出演した。

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この日、ヒョジョンは、元気いっぱいの兄弟をケアする育児体験に乗り出した。兄弟はヒョジョンが登場するやいなや、愛嬌を振りまき、距離を縮めた。

これに対し、アン・ジョンファンは「急に赤ちゃん言葉になったな。綺麗なお姉さんだけ好きなのか」と冗談を言い、笑いを誘った。

ヒョジョン

ともに食事をしていたヒョジョンは、アン・ジョンファンに「結婚すると、どうか」と質問。アン・ジョンファンが、「結婚を考えているんだね」と返すと、ヒョジョンは「30代になって考えるようになった」と答えた。

続けて、子供がほしいかという質問には「姪がいるが、本当に可愛くて」とし、「子供も産みたい。3人産みたい」と正直に語り、注目を集めた。

（写真＝tvN STORY）ヒョジョン

なお、『育児インターン』は、バラエティ界の大御所イ・ギョンギュと元サッカー選手のタレント、アン・ジョンファンが、さまざまな育児を体験する過程を捉えた番組だ。