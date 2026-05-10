◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

２打差４位から出た荒木優奈（Ｓｋｙ）は２バーディー、２ボギーの７２と伸ばせず、通算４オーバーで３打差の３位となった。一時は首位に並ぶも１６番で痛恨のボギー。メジャー初優勝はお預けとなり「めっちゃ悔しいです。後半下手すぎて…」と悔し涙を流した。

２打差逆転を目指したこの日。３番パー５で３打目をピン右２・５メートルに運び、バーディー先行。４番はグリーン左手前のバンカーからの３打目を寄せられず落とすも、５番パー５でバウンスバック。２オンを狙った一打はグリーン左のラフへ。続く第３打をグリーンに乗せることができなかったが、チップインバーディーでスコアを伸ばした。

首位と１打差で後半に向かうと１３番で４メートル、１４番で１・５メートルのパーパットをねじ込むなど、粘り強いプレーを見せた。だが、首位に並んで迎えた１６番。第２打をショートサイドのバンカーを打ち込んだ。「うわっ」とミスショットに肩を落とした。３打目でもグリーンに乗らず。勝負所でスコアを落とし、惜敗した。

優勝すれば３年シードが得られるメジャー大会。かける思いは大きかったからこそ、３打差届かず「勝ちたかった。近いところに（優勝が）あったから、余計に悔しい」と涙が止まらなかった。それでも、ルーキーイヤーの昨年は４つのメジャーで３試合でトップ１０入り。「意外に難しいセッティングもできるじゃん」と自信を深めた。「去年３つトップ１０に入ったから、今年も外れたくなかった。トップ１０に入れたのは良かった」とメジャー自己最高の３位には納得している部分もあると話した。

次週のＳｋｙＲＫＢレディス（１５〜１７日、福岡）は所属先が大会特別協賛となっており、ホステスプロとして臨む。「来週はピンを攻めるゴルフができると思う。思い切ってプレーしたい。ホステスなので、結果で恩返しするのが一番。しっかり頑張りたい」と涙をぬぐい気持ちを切り替えた。