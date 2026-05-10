◆陸上 木南記念 （１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）

男子１１０メートル障害決勝で、昨秋の世界選手権５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が、１３秒０５の大会新記録で５年ぶり２度目の優勝を果たした。

予選を１３秒４１で通過し迎えた決勝。号砲とともに飛び出すと１台目で早くも前に出るとそこからぐいぐい加速し、最後まで他を寄せ付けず１３秒０５の好タイムで今季初戦をフィニッシュした。「今日は７０点くらいですかね。去年の初戦よりはタイムはいいので。０台をベースにしていきたいですね」とさらなる高みを見つめた。

２４年のパリ五輪でメダルに０秒１２差に迫る５位。昨年は世界最高峰のシリーズ「ダイヤモンドリーグ」を中心に試合を重ね、世界と戦える土台を作り上げ、８月に１２秒９２の驚異的なタイムで日本新記録を樹立した。昨秋の世界選手権では、同種目初となる日本人メダルの期待されたものの、１３秒１８の５位。３位とは０秒０６差の僅差だったようにパリとは違う感情がこみ上げ、号泣した。

昨年の悔しさが原動力。今冬はよりハードルに特化した練習を積みて強化してきた。次戦は１６日のダイヤモンドリーグ上海大会に出場する予定だ。「勝ちにこだわりたいですし、タイムは０台、１２秒台を目指していきたい」と誓いを立てた。

◆村竹 ラシッド（むらたけ・らしっど）２００２年２月６日、千葉・松戸市生まれ。２３歳。父はトーゴ人で、母は日本人。小学５年時から陸上を始め、松戸一中から本格的に１１０メートル障害を始める。松戸国際高３年時は全国高校総体制覇。順大に進み、２２年世界選手権は予選敗退。２３年９月に日本記録タイ（１３秒０４）をマーク。２４年４月、ＪＡＬに入社。同６月に日本選手権初制覇。同８月のパリ五輪は、同種目で日本勢初の決勝進出を果たし、５位入賞。１７９センチ。