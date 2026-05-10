演歌歌手の田川寿美が歌う「仮面ライダー音頭」が完成。6月3日にリリースのCD『仮面ライダー音頭～東映特撮音頭集～』に収録される。

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本楽曲は、数々のスーパー戦隊シリーズで主題歌や挿入歌の作詞を手がけてきた渡部紫緒と、同シリーズおよび仮面ライダーシリーズの楽曲／BGMを送り出してきた坂部剛がタッグを組んだもの。なお、田川が東映特撮作品に携わるのは今作が初となる。

・田川寿美 コメント

この度は生誕55周年を迎えられた仮面ライダーシリーズの「仮面ライダー音頭」に参加させていただく運びとなり感激しております。子供の頃、兄と観ていた「仮面ライダー」が長きに渡り愛され、進化し続けるその存在感は、時代と世代の垣根を越えたスーパーヒーロー。いつの世も善悪と向き合い、そこに光を投げ掛けるヒーローの存在は健在で、我々世代にも幼少期を思いだし勇気を注いでくれます。この夏、親子で一緒に「仮面ライダー音頭」で楽しく良い汗流しましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）