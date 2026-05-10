武田久美子、“医者の卵”長女との“顔出し”2ショット公開「仲のいい素敵なお2人」「久美子さん美しい」「本当に親子？」
タレントの武田久美子（57）が9日、自身のインスタグラムを更新。長女・ソフィアさんとの“顔出し”2ショットを披露した。
【写真】「本当に親子？」“医者の卵”長女との“顔出し”2ショットを披露した武田久美子
武田は昨年、ソフィアさんが2%の難関を突破しメディカルスクールに入学、医者への第一歩を踏み出したことを報告していた。
この日は「娘と楽しい時間を過ごしております」と明かし、「手巻き寿司屋」での2ショットをアップ。仲良さそうに寄り添う2人は、穏やかな笑顔を浮かべている。
この親子ショットには、「仲のいい素敵なお2人のショット」「久美子さん美しい」「若々しくおきれい」「本当に親子？と疑っちゃいますねww」などの声が寄せられている。
また投稿では、日本ではあまりなじみのない“手巻き寿司屋”について、「去年LAにてお寿司屋さんと思って行った際にこの様な手巻き専門のグルっと大きなカウンターテーブルのみのお店がある事を知りました。ちょっと小腹が空いてサクッと何か食べたいなっていう際には非常に合理的で良く考えたなって思いました」「30分しか時間がない時とか、ちょっと座って軽くおいしいものをっていう際にはとても良いスタイルだと思いました」と紹介している。
【写真】「本当に親子？」“医者の卵”長女との“顔出し”2ショットを披露した武田久美子
武田は昨年、ソフィアさんが2%の難関を突破しメディカルスクールに入学、医者への第一歩を踏み出したことを報告していた。
この日は「娘と楽しい時間を過ごしております」と明かし、「手巻き寿司屋」での2ショットをアップ。仲良さそうに寄り添う2人は、穏やかな笑顔を浮かべている。
また投稿では、日本ではあまりなじみのない“手巻き寿司屋”について、「去年LAにてお寿司屋さんと思って行った際にこの様な手巻き専門のグルっと大きなカウンターテーブルのみのお店がある事を知りました。ちょっと小腹が空いてサクッと何か食べたいなっていう際には非常に合理的で良く考えたなって思いました」「30分しか時間がない時とか、ちょっと座って軽くおいしいものをっていう際にはとても良いスタイルだと思いました」と紹介している。