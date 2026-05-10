２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）の２ショットにフォロワーが沸いた。

三浦は１０日にインスタグラムで「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう。ケーキは ＃ホテルニューオータニ 様からいただきました」とつづり、ケーキを見つめる木原と、隣で笑う三浦のオフショットをアップ。皿には「りくりゅうペア 最高の感動をありがとう」のメッセージが描かれている。

「＃子どもの頃の将来の夢は＃ショートケーキ＃ちなみに私は＃シャイニールミナス」と明かした。

私服でプライベート感あふれる２人にファンは「可愛すぎる」「龍一君が乙女のよう」「ショートケーキになりたいと思っていた少年が大人になって輝かしい金メダリストになったのは本当に素晴らしい」「りくちゃんの隣で“甘いオーラ”出てるの納得」「尊い」「きゅんしかない絵面」「超甘ぁ〜」「龍一くんの前腕の筋肉えぐい」「頬づえが可愛い」となごんだ。