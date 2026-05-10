◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

２４位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が４バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算７オーバーの６位で大会を終えた。「今日いいスコアを出せたので、ちょっとは気持ち良く帰れると思う」。９位で決勝ラウンドに進むも、強風が吹き荒れた前日の第３ラウンドで８１をたたき後退。最後に意地を見せた。

グリーンが小さいうえに硬く、難しいセッティングが施されたメジャー大会。優勝争いから離れた位置からの最終日となったが「いけるところまで伸ばしていこうと。今週はグリーンに乗らないことが多いので、そこからのアプローチをしっかりして、耐えられるところはしっかり耐えていきたいということを１週間テーマにしてやっていた。今日は特にそれができた」と振り返った。

大会前に腰痛を発症し、痛み止めを服用しながらの４日間となった。「この取りたい大会にいいコンディションを持ってこられなかったので、そこはちょっと悔しい。今日はほとんど痛みがなかった。また来週以降も試合があるので、そこに向けて頑張りたい」と気持ちを切り替えた。