400人絶賛も！デパ地下みたいなマカロニサラダ

デパ地下みたいなおいしい「マカロニサラダ」を自宅でも作りたい。そんな声におこたえするやみつきレシピをご紹介します。

▼ゆでたマカロニを蒸らす

表示時間どおりにゆでたマカロニをそのまま蒸らし、冷水でぬめりをしっかりとってから野菜と合わせるのが、おいしく仕上げるポイントです。



▼シャキシャキ野菜をたっぷり食べられる

マカロニサラダだけれど野菜もたっぷりとりたい、そんな方におすすめのレシピ。おいしく仕上げるコツが満載です。







マカロニは、ゆでたらそのまま蒸らすことでやわらかく仕上がります。野菜が水っぽいと味がまとまらず、傷みやすくもなるので、しっかり水けをきるのかポイントです。作りおきもできるので、時間があるときにたっぷり作っておきたいですね。デパ地下みたいなマカロニサラダ、ぜひお試しください。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。