渡邊が復帰した千葉Jが逆王手…リトルが33得点の爆発を見せて、群馬との決戦を1勝1敗のタイに

5月10日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME2の千葉ジェッツ（第4シード）vs群馬クレインサンダーズ（第5シード）が行われ、後がなかった千葉Jが勝利した。

GAME1を脳震とうで欠場した渡邊雄太が先発に復帰した千葉Jは、試合序盤からナシール・リトルを中心に得点を重ね、25－11と14点のリードでこのクォーターを終えた。第2クォーターでは互いに点の取り合いとなる展開のなか、群馬の中村拓人にこのクォーターだけで12得点を奪われる猛攻を受けるも、48－41と7点リードで試合を折り返した。

第3クォーターでは拮抗した展開となるなか、千葉Jはリトルが12得点を挙げる活躍を見せる。しかし、終了間際に群馬のトレイ・ジョーンズに連続で3ポイントシュートを決められ、66－66の同点で最後の10分間を迎えた。最終クォーターではリードチェンジを繰り返すシーソーゲームとなるなか、終盤にリトルとディー・ジェイ・ホグの連続得点で抜け出した千葉Jがそのまま逃げ切り、85－79で勝利した。

首の皮一枚つながった千葉Jは、ナシール・リトルが両チーム最多33得点に7リバウンド。ホグが22得点7リバウンド、渡邊と原修太が9得点を記録した。対する群馬は、ケリー・ブラックシアー・ジュニアが21得点15リバウンド3スティールでダブルダブルを達成。細川一輝がベンチスタートながらも15得点、中村が14得点を挙げるも、あと一歩及ばなかった。

千葉Jが意地を見せ1勝1敗に持ち込んだ今シリーズのGAME3は、同会場で11日19時5分にティップオフ予定だ。

■試合結果



千葉ジェッツ 85－79 群馬クレインサンダーズ（@ LaLa arena TOKYO-BAY）



千葉｜25｜23｜18｜19｜＝85



群馬｜11｜30｜25｜13｜＝79





【動画】千葉Jvs群馬のCS準決勝GAME2ロングハイライト映像