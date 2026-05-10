終活クラブが、6月17日にリリースするメジャー3rd EP『全力タイアップ』より「タテホコダンス」を5月11日に配信リリースし、同日23時にMVも公開。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。

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本楽曲は、現代の人々が人知れず抱えているであろう負の感情を表現しつつも、リズムに合わせて飛び跳ねたくなるポップさも垣間見える一曲。TV番組『じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～』（テレビ東京系）の4月度EDテーマとして起用されていた。

MVは、昨年リリースした「ビトビト」に続き、イラストレーター 生活によるフルアニメーションに。また、今回も恒例の公開直前生配信が22時30分より行われる予定だ。

さらに、新たなアーティスト写真は、ポップな雰囲気が前面に出るピンクの背景に、少年あああああ（Vo/Gt）の口元がニッコリと現れた新衣装で撮影されたものとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）