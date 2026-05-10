【韓国】音源から「体験」の輸出へ　K-POPを支える巨大消費圏の正体

アルバムの購入や配信の視聴、ワールドツアーへの参加といったK-POPファンによる日常的な活動は、統計の視点から見れば、韓国コンテンツ産業を押し上げる強固な力となっている。

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韓国コンテンツ振興院が発表した「2025年4分期および年間コンテンツ産業動向分析報告書」によれば、2025年の韓国コンテンツ産業の年間売上高は161兆4839億ウォン（約17兆4910億円）に達した。前年比2.6％の増加を記録し、その成長を音楽や漫画、アニメーションといったジャンルが牽引している。

なかでも音楽産業の躍進は目覚ましく、売上高は前年比15.8％増を記録した。輸出においてもその存在感は際立っており、2025年のコンテンツ産業全体の輸出額が前年比5.9％増であるのに対し、音楽産業は32.4％増という驚異的な伸びを見せた。

これは映画の19.9％増やキャラクターの12.8％増といった他ジャンルの成長率を大きく上回る数字である。主要芸能事務所の売上拡大や公演市場の回復、そしてアーティストのグローバル進出の加速が、この成長を支える主要な要因となっている。

ファンの行動は、産業側から見れば公演や音盤、ストリーミング、グッズ、プラットフォーム利用を横断する巨大な消費活動に他ならない。

韓国文化観光研究院の推計によれば、2023年のK-POP海外売上のうち、海外公演が占める割合は47.5％と最も大きく、音盤やストリーミングを上回っている。

大手事務所のHYBEにおける2025年の連結決算でも、売上高は2兆6499億ウォン（約2870億円）と過去最高を記録した。なかでも公演部門が前年比約69％増と急成長しており、現在のK-POPビジネスが音源だけでなく、多角的な収益構造によってひとつの巨大な経済圏を形成していることを示している。

（写真提供＝OSEN）

現在のK-POPは、韓国国内での成功を経てから海外へ進出するという従来の流れではなく、デビュー段階から北米や欧州を視野に入れたグローバル戦略を設計している。

世界音楽市場の約7割を北米と欧州が占めていることや、音楽消費の中心がストリーミングに移行している背景を受け、最初から世界市場で消費されることを前提とした構造が構築された。海外のファンは、韓国の外にいながらにして専用のプラットフォームや自国での公演を通じて、K-POP経済圏の中に深く組み込まれている。

専門家によれば、海外の消費者は公演やコミュニティを統合的に消費しており、一連の「推し活」は産業における巨大な消費圏を形成している。しかし、この急激な成長は同時に課題も浮き彫りにしている。

K-POPが輸出産業として巨大化するにつれ、ファンによる消費への依存度は高まっている。特典を目的としたアルバムの過剰な購入やそれに伴う廃棄問題、ツアーやグッズによるファンへの経済的負担、さらにはアーティストの過密スケジュールや音楽の画一化といった問題が繰り返し指摘されている。

それでも、統計が示す現在地は、K-POPが韓国コンテンツの海外展開における主要なエンジンであることを物語っている。輸出額32.4％増という数字は、ファンの熱量がもはやチャートの中だけに留まらず、文化輸出の最前線を支えていることを裏付けている。

ファンが投じる一曲への想いや公演への情熱は、今や巨大な産業を動かす決定的な力となっているのである。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）