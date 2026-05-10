日本代表DFが欧州名門をわずか半年で退団か。現地メディアが去就に言及「新たな契約を提示する可能性は低い」

日本代表DFが欧州名門をわずか半年で退団か。現地メディアが去就に言及「新たな契約を提示する可能性は低い」