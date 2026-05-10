日本代表DFが欧州名門をわずか半年で退団か。現地メディアが去就に言及「新たな契約を提示する可能性は低い」
アヤックスの日本代表DF冨安健洋の去就に現地メディアが言及している。
半年の無所属期間を経て、今冬にアヤックスに加わった冨安は、２月１日のエールディビジの第21節エクセルシオール戦で、アーセナル時代の24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。
その後もコンスタントにピッチに立ち、出場した試合では安定したパフォーマンスを披露していたなか、３月23日のフェイエノールト戦で右ハムストリングを負傷。１年９か月ぶりに招集された日本代表を辞退した。
４月11日のヘラクレス戦で復帰を果たしたが、レッドカードを受けて退場。出場停止を経て、直近のPSV戦にはベンチ入りしたものの、最後まで出番が訪れなかった。
オランダメディア『VP』によれば、そんな27歳の日本人DFは、今季限りでアヤックスを退団する可能性があるという。
同メディアは「アヤックスは４選手を移籍金なしで放出する可能性がある」と見出しを打った記事を掲載。その４人が冨安、ヴォウト・ヴェフホルスト、オレクサンドル・ジンチェンコ、ヴィテスラフ・ヤロシュなのだという。
記事では日本人DFについて「新たな契約を提示する可能性はあるものの、それは低いと見られている」と伝えている。
果たして冨安はオランダの名門を半年で去ることになるのか。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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半年の無所属期間を経て、今冬にアヤックスに加わった冨安は、２月１日のエールディビジの第21節エクセルシオール戦で、アーセナル時代の24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰を果たした。
その後もコンスタントにピッチに立ち、出場した試合では安定したパフォーマンスを披露していたなか、３月23日のフェイエノールト戦で右ハムストリングを負傷。１年９か月ぶりに招集された日本代表を辞退した。
オランダメディア『VP』によれば、そんな27歳の日本人DFは、今季限りでアヤックスを退団する可能性があるという。
同メディアは「アヤックスは４選手を移籍金なしで放出する可能性がある」と見出しを打った記事を掲載。その４人が冨安、ヴォウト・ヴェフホルスト、オレクサンドル・ジンチェンコ、ヴィテスラフ・ヤロシュなのだという。
記事では日本人DFについて「新たな契約を提示する可能性はあるものの、それは低いと見られている」と伝えている。
果たして冨安はオランダの名門を半年で去ることになるのか。今後の動向に注目が集まる。
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