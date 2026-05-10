【KCON JAPAN】CORTIS、“圧巻”のステージ掌握力発揮 愛嬌リレーには悲鳴も
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が10日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「ARTIST STAGE」に出演した。
【ライブ写真】かわいすぎる！アンタルチャレンジをしたCORTIS
超満員の会場にCORTISが登場すると、会場は大歓声に包まれた。MARTINの「Make some noise！」の掛け声で一気に熱気を高め、「GO!」「FaSHioN」などの代表曲を次々と披露。ステージを縦横無尽に駆け回りながら、観客を引き込んでいった。
「REDRED」では、さらに会場のボルテージが上昇。力強いパフォーマンスと抜群のステージ掌握力で、圧巻の存在感を見せつけた。
さらに、MCコーナーでは愛嬌ゲームに挑戦。パフォーマンス中のクールな姿とは一転、照れながらもかわいらしい一面をのぞかせ、会場からは悲鳴にも似た大歓声が上がった。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できる、K-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K-Culture Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【ライブ写真】かわいすぎる！アンタルチャレンジをしたCORTIS
超満員の会場にCORTISが登場すると、会場は大歓声に包まれた。MARTINの「Make some noise！」の掛け声で一気に熱気を高め、「GO!」「FaSHioN」などの代表曲を次々と披露。ステージを縦横無尽に駆け回りながら、観客を引き込んでいった。
さらに、MCコーナーでは愛嬌ゲームに挑戦。パフォーマンス中のクールな姿とは一転、照れながらもかわいらしい一面をのぞかせ、会場からは悲鳴にも似た大歓声が上がった。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できる、K-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K-Culture Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。