PayPayドームでのロッテ戦

プロ野球、ソフトバンクの周東佑京外野手が足で魅せた。10日、みずほPayPayドームでのロッテ戦でホームスチールに成功。地上波でも中継された一戦でファンに衝撃を与えた。

3回2死三塁、打席には柳田の場面。周東は一瞬の隙をついて、柳田への初球でスタートを切った。

クロスプレーとなり、球審は一度はアウトのジェスチャーを見せた。だが、捕手がボールをこぼしておりセーフに。球場は大歓声に包まれた。

TBSで生中継された一戦で、衝撃のホームスチール成功。試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが動画を公開すると、ファンからは様々な声がXに寄せられた。

「ギータシフトでサードがベースにおらんかったんやなるほどね にしても異次元すぎる」

「見てて、何が起きたか分からんやったw」

「プロ野球でこんなのみたことないぞ」

「周東もう意味わからんまじですごい」

「周東さんの驚愕プレーがまた増えて嬉しい」

周東は2020年に盗塁王に輝くと、現在は3年連続で同タイトルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）