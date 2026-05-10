キンプリ永瀬廉、高橋海人と“初めて出会った場所”明かす 印象は「ゴリゴリダンサー」【King & Princeがまちあわせ in LA】
【モデルプレス＝2026/05/10】King & Prince（永瀬廉／高橋海人※「高」は正式には「はしごだか」）が10日、都内で開催されたディズニープラス「King & Princeがまちあわせ in LA」 スペシャルローンチイベントに出席。初対面時のエピソードを語った。
【写真】可愛らしいミッキーポーズを披露するキンプリ
この日は、これまでにまつわる記憶や気持ちを「まちあわせ」する一幕があった。初めて待ち合わせした日＝初めて出会った日について、永瀬は「帝国劇場」と返答して「帝国劇場にその当時の舞台を見学に行ったと思ったら、出させられましたからね。見に来たと思ったら、出ないといけなくなるっていう、当時の事務所あるあるというか。その時に一緒にパフォーマンスをすることになったんです。海人と。それが記憶の初対面。合ってるよね？」とコメント。
同じく帝国劇場だと答えた高橋は「そのためのリハーサルをしたのを覚えていて。その時の廉ってまだ人見知りが強くて。周りのメンバーがいる中で、廉がちょっと後ろから自分のことを『こいつ大丈夫なのか？』って見定められていたような感覚が。すごく覚えています。睨まれてはないんだけど、信用はまだされてないんだろうなって（笑）」と懐かしんだ。
当時の高橋の印象について、永瀬は「ダンスが当時から群を抜いていたというか。頭が2・3個抜けているくらいの。こういう見た目と喋り方、ほんわかしているけど、踊るとゴリゴリやんって思ったのをすごく覚えていますね。ゴリゴリダンサーっていう印象」と笑顔で明かした。
相手が今ハマっていることについて、高橋は「ゆっくり動く」と回答して「廉の趣味ってあまりよく分からなくて。廉の最近の行動から読み取っていくと、ステージ上で、この前のライブとかで特に思ったんですけど、例えばみんながきゃーって言ってくれて、自分はこうやって手を振るじゃないですか。廉は（ゆっくり手を振る真似をして）こうやって手を振るんですよ。ゆっくりで。隣にいて、本当のキングになってきたなっていうか。誇らしくて、それがかっこよくて、自分も次のライブの時にちょっとゆっくり手を振りました」とコメント。
永瀬が「なんでやろ？全然そんな意識はしていないですね」と明かすと、高橋は「キングとしての自覚が、知らないところできっと芽生え始めているんだね」「めちゃくちゃかっこよくて。意識しているのか、自然となっちゃっているのかっていうのは、めっちゃ気になりましたね」と語った。
一方、永瀬は高橋について「にんじんしりしり」にハマっていると告白。「好きなもの何？っていうのがあって、高橋がにんじんしりしりって言ったのを覚えているから」と返答した。高橋は「これは事実ですね。今までにんじんしりしりのことをあんまり…なんて言ったらいいんだろうなあ？相手にしていなかったというか。サブ感というか。お弁当の中の。あったら食べるけど。でも、あるお店でにんじんしりしりを食べたときに、めちゃくちゃおいしくて。ちゃんと自分の眼中に入ってきたなっていうのを思いました。ハマりましたね」と明かしていた。
ファンとの一番の思い出を聞かれた永瀬は「デビューコンの横浜アリーナ」としたうえで「この事務所って、デビューするのが一個大きいことやん？俺らのデビューができて、それの時間とか喜びを、ファンの人と一番最初に分かち合った横アリかなって思ったんだよ。でもそっちも、あーって思った」と高橋の答えに共感しながらコメント。
昨年に「一緒に花火を見たこと」だという高橋は「すごく感動したのが、いつもライブとかでティアラのみんなと向き合う形でライブさせていただくじゃないですか。花火になると、主役は花火になるので、自分たちもティアラのみんなも同じ方向を向くんですよ。それがすごく印象に残っていて。普段はみんなの顔を見ていますけど、その時は普段見れない背中とかを見て、ちょっときゅんとするなというか」と笑顔を見せて、永瀬は「うなじとかね」と頷いていた。
『King & Prince がまちあわせ in LA』は、永瀬と高橋がロサンゼルスを舞台にまちあわせミッションに挑戦し、ふたりの絆を試すトラベルバラエティ。ロサンゼルスの人気スポットを巡りながら、まちあわせミッションに挑戦し、次第に難易度があがっていくミッションのラストには、LAの街を駆けまわるスケール感たっぷりのチャレンジが待ち受けている。（modelpress編集部）
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◆高橋海人＆永瀬廉、初対面の場所は「帝国劇場」
この日は、これまでにまつわる記憶や気持ちを「まちあわせ」する一幕があった。初めて待ち合わせした日＝初めて出会った日について、永瀬は「帝国劇場」と返答して「帝国劇場にその当時の舞台を見学に行ったと思ったら、出させられましたからね。見に来たと思ったら、出ないといけなくなるっていう、当時の事務所あるあるというか。その時に一緒にパフォーマンスをすることになったんです。海人と。それが記憶の初対面。合ってるよね？」とコメント。
当時の高橋の印象について、永瀬は「ダンスが当時から群を抜いていたというか。頭が2・3個抜けているくらいの。こういう見た目と喋り方、ほんわかしているけど、踊るとゴリゴリやんって思ったのをすごく覚えていますね。ゴリゴリダンサーっていう印象」と笑顔で明かした。
◆高橋海人、永瀬廉が「本当のキングになってきた」と思った行動
相手が今ハマっていることについて、高橋は「ゆっくり動く」と回答して「廉の趣味ってあまりよく分からなくて。廉の最近の行動から読み取っていくと、ステージ上で、この前のライブとかで特に思ったんですけど、例えばみんながきゃーって言ってくれて、自分はこうやって手を振るじゃないですか。廉は（ゆっくり手を振る真似をして）こうやって手を振るんですよ。ゆっくりで。隣にいて、本当のキングになってきたなっていうか。誇らしくて、それがかっこよくて、自分も次のライブの時にちょっとゆっくり手を振りました」とコメント。
永瀬が「なんでやろ？全然そんな意識はしていないですね」と明かすと、高橋は「キングとしての自覚が、知らないところできっと芽生え始めているんだね」「めちゃくちゃかっこよくて。意識しているのか、自然となっちゃっているのかっていうのは、めっちゃ気になりましたね」と語った。
一方、永瀬は高橋について「にんじんしりしり」にハマっていると告白。「好きなもの何？っていうのがあって、高橋がにんじんしりしりって言ったのを覚えているから」と返答した。高橋は「これは事実ですね。今までにんじんしりしりのことをあんまり…なんて言ったらいいんだろうなあ？相手にしていなかったというか。サブ感というか。お弁当の中の。あったら食べるけど。でも、あるお店でにんじんしりしりを食べたときに、めちゃくちゃおいしくて。ちゃんと自分の眼中に入ってきたなっていうのを思いました。ハマりましたね」と明かしていた。
◆キンプリ、ファンとの思い出の場所とは
ファンとの一番の思い出を聞かれた永瀬は「デビューコンの横浜アリーナ」としたうえで「この事務所って、デビューするのが一個大きいことやん？俺らのデビューができて、それの時間とか喜びを、ファンの人と一番最初に分かち合った横アリかなって思ったんだよ。でもそっちも、あーって思った」と高橋の答えに共感しながらコメント。
昨年に「一緒に花火を見たこと」だという高橋は「すごく感動したのが、いつもライブとかでティアラのみんなと向き合う形でライブさせていただくじゃないですか。花火になると、主役は花火になるので、自分たちもティアラのみんなも同じ方向を向くんですよ。それがすごく印象に残っていて。普段はみんなの顔を見ていますけど、その時は普段見れない背中とかを見て、ちょっときゅんとするなというか」と笑顔を見せて、永瀬は「うなじとかね」と頷いていた。
◆「King & Prince がまちあわせ in LA」
『King & Prince がまちあわせ in LA』は、永瀬と高橋がロサンゼルスを舞台にまちあわせミッションに挑戦し、ふたりの絆を試すトラベルバラエティ。ロサンゼルスの人気スポットを巡りながら、まちあわせミッションに挑戦し、次第に難易度があがっていくミッションのラストには、LAの街を駆けまわるスケール感たっぷりのチャレンジが待ち受けている。（modelpress編集部）
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