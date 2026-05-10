飼い主さんを見つけた猫さんは、壁際に歩み寄り身を隠すと、次の瞬間勢いよく飛び出して驚かせてきたのだとか。動画は7.2万回以上も再生され、「可愛い過ぎますね。一緒に遊びたい」「うちの子もやります～かわいいですよね」とのコメントが集まっています。

【動画：飼い主を見つけた猫→壁に身を隠した『次の瞬間』……可愛すぎる『遊びの様子』】

猫さんがよくやる遊びとは…

Instagramアカウント「ラガマフィンのしらすくん」さまに登場したしらすくんには、よくやる遊びがあるのだとか。飼い主さんを見つけたしらすくんは、壁際に身を寄せて自分の姿が飼い主さんに見えない位置に移動したのだそう。

飼い主さんがしらすくんの方を覗き込むと、じっと狙いを定めるように飼い主さんを見ていたとのこと。飼い主さんはその視線から逃れるように、しらすくんから姿が見えない位置に移動したのだとか。

飼い主さんを驚かせて遊ぶしらすくん

次の瞬間、壁際からしらすくんが勢いよく飛び出して来たのだそう。楽しそうに飼い主さんの方に飛びかかっていたとのこと。壁際に身を隠して飼い主さんを驚かせるこの遊びは、しらすくんの得意な遊びなのだとか。

飼い主さんは、しらすくんのこの遊びをとても可愛らしいと思っているのだそう。しらすくんも、飼い主さんが驚いた様子を見て楽しんでいるのかもしれませんね。

元気いっぱいのしらすくん

しらすくんは、おもちゃで遊ぶのが好きなのだそう。おもちゃを噛んだり飛びかかったりして元気いっぱいに遊ぶ姿をよく見せてくれるのだとか。

「ラガマフィンのしらすくん」さまでは、お迎えしたばかりの頃の子猫時代のしらすくんの姿から、成長した現在の姿までを見ることができます。のびのびと生活を送っている様子がたくさん投稿されていますよ。

しらすくんが飼い主さんを驚かせて遊ぶ姿は、Instagramで7.2万回以上も再生され、「だるまさんがころんだかな。可愛いですね」「かわいい。何してるの？」「可愛いですね」「きゃわいい。にゃいす」「可愛い。最高やん」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ラガマフィンのしらすくん」さまには、しらすくんの日常の様子がたくさん投稿されています。表情豊かで愛嬌たっぷりの姿は、見ていて癒されますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ラガマフィンのしらすくん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。