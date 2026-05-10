37万回以上視聴され1.8万「いいね」を獲得しているのは、おしゃべりどころか「お歌」が上手な猫ちゃんの姿。可愛い歌声に、視聴者からは「上手ね～」「息ぴったり」「なんてお利口さんなのでしょう」と称賛のコメントがたくさん届いています。

【動画：男の子が猫に向かって『歌い始める』と…完璧なタイミングで反応をする『驚きの展開』】

男の子と一緒にシンギング

Instagramアカウント「ゆみこ」さんが投稿したのは、男の子がテーブルの上のサイベリアンの「テディくん」に向かって歌を歌っているときの様子。男の子が歌っていたのは童謡の「こぶたぬきつねこ」だったそうです。

男の子が「こーぶた」と歌うと、なんとテディくんは「にゃおん」とひと鳴きしたとのこと。タイミングがばっちりだったとのことで、同じフレーズを追いかけて歌う「輪唱」に間違いなさそうです。

最後まで歌える？

続けて男の子が「たーぬき」と歌うと、テディくんはまたもや「にゃおん」と歌ったといいます。次の「きつね」では、テディくんは立ち上がって去るそぶりを見せながらも「にゃーん」ときちんと歌唱。

ちょっと気が乗らないのかな？と思いきや、最後の「ねーこ」のときにはテーブルにどっかりと寝そべって「にゃーん」と仕上げてくれたそうです。「猫」のときはタイミングを外したくないというテディくんなりのこだわりが垣間見えた瞬間でした。

2年前からの特技

実はテディくんが「こぶたぬきつねこ」の輪唱をするのは、このときが初めてではなかったそう。2年前にも同じように輪唱していたといいます。ただ、そのときは歌っていたのが投稿主さんで、男の子ではなかったとのこと。

2年前の男の子は、テディくんと同じように投稿主さんのあとに輪唱する側だったそう。大きくなった今、テディくんをリードする側になりたいと思いチャレンジしたそうです。結果は見事成功！これからはふたりの美声をたくさん聴けそうですね。

テディくんと男の子の可愛い歌声を聴いた視聴者からは、「猫の時だけお返事が早い！」「息子ちゃんもおうた上手すぎです！」などのコメントも届いていました。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ゆみこ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。