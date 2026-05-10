「今日好き」早坂ゆう、雰囲気ガラリの新ヘア披露「お人形さんみたい」「肌の白さが際立つ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが5月9日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーチェンジしたショットを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「雰囲気ぜんぜん違う」色白際立つ新ヘア
早坂は、夜の街角で撮影されたプライベートショットを複数枚投稿。黒のキャップに黒のトップスというコーディネートで、以前の栗色のヘアカラーから赤系のカラーにチェンジしたウェービーなヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ似合う」「雰囲気ぜんぜん違う」「お人形さんみたい」「肌の白さが際立つ髪色」「どんな髪色でも可愛い」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。ウェブマガジン「Popteen Media」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「雰囲気ぜんぜん違う」色白際立つ新ヘア
◆早坂ゆう、赤髪へのイメチェン姿披露
早坂は、夜の街角で撮影されたプライベートショットを複数枚投稿。黒のキャップに黒のトップスというコーディネートで、以前の栗色のヘアカラーから赤系のカラーにチェンジしたウェービーなヘアスタイルを披露している。
◆早坂ゆうの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ似合う」「雰囲気ぜんぜん違う」「お人形さんみたい」「肌の白さが際立つ髪色」「どんな髪色でも可愛い」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。ウェブマガジン「Popteen Media」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
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