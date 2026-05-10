お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるまさんが2026年5月10日、波紋を広げていた単独ライブ「RE:IMWAROMAN」のSS席・S席の特典の変更をめぐり、思いをつづった。

「払い戻しなし」発表も一転「ご希望の方への払戻しを承ります」

令和ロマンは、16日に最大約2万人を収容する「Kアリーナ横浜」（横浜市）で、7年ぶりとなる単独ライブ「RE:IMWAROMAN」を開催予定だ。

波紋を広げていたのは、チケット代10万円の「SSロマン席」および3万円の「Sロマン席」の特典とされていた「リハーサル観覧パス」だった。

ライブ運営は2日、公式Xを通じ「特典『リハーサル観覧パス』の中止」を発表した上で、「当日開演前15時頃に、SSロマン席・Sロマン席のお客様限定で令和ロマンのお二人が直接ご登場するお時間をご用意しております」と説明した。

当初は特典の変更に際し、チケットの払い戻しはないとしていた。しかし、SNSではリハーサル観覧目当てで高額のチケットを購入したという声も多く、対応をめぐって批判の声が相次いだ。

運営は9日、「リハーサル観覧を楽しみにされていた皆様のご期待に沿えず、誠に申し訳ございません」と謝罪し、代替特典として「特別企画を実施」すると発表。さらに、当該チケットを対象に「ご希望の方への払戻しを承ります」とした。

「『リハ観覧中止』は僕が言い出しました！」

高比良さんは10日、Xを更新し「この度は特典の変更、及び不誠実な対応により不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした！」と謝罪。

「『リハ観覧中止』は僕が言い出しました！」と明かし、経緯について説明した。

「元々特典は運営に丸投げ」していたといい、特典の決定後に「本番が近づいてきて、『リハと言っても音楽とか無いから、一旦出ていってトークするくらいしかできないし、開場時間より前に来てもらっちゃったら本番までだいぶ間空いて、本番で疲れちゃうんじゃない？』って心配になっちゃいました！」という。

「運営陣に意見を聞いたら『リハ目当てのお客様はそんなにいないだろうから、代わりの特典をつけよう』という結論」となった。

特典の変更を伝える動画を撮影した際、高比良さんらは「僕らは『払い戻しはする』と思って撮ってました！」というが、「実際は各事務所の調整とかあった」。「すぐに払い戻すようお願いしたんですが、そっから騒動になったため、さらに膨大な調整が必要だったようで、情報も錯綜し、とってもお待たせしてしまいました！」と振り返った。

「結論、僕が全部間違ってました！」

高比良さんは一連の問題について「結論、僕が全部間違ってました！」とし、「ネタだけでお金取ってると自惚れていました！ これはナメてると思われても仕方がありません！ お金に関することが苦手なクセに一丁前に判断してしまいました！」とつづった。

「とにかくケムリ先生と吉本興業さんは全く悪くないので、そちらに問い合わせるのはやめてください！」と呼びかけている。