◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

１月に営業職から競馬記者に異動した。憧れの世界に飛び込むという不思議な感覚。取材を通して内面を知り、魅了されたジョッキーがいる。関東の若手のホープ、原優介騎手（２５）だ。

１頭１頭に対する丁寧な取材対応、人懐っこい笑顔の裏に秘めた強い闘争心。人気薄を馬券圏内に持ってくることも多く、穴党のファンも多い。３月のフラワーＣ・Ｇ３でスマートプリエールに騎乗し、自身４５度目の挑戦で重賞初制覇を果たした。勝利インタビューの冒頭、「お待たせしました！」の第一声で報道陣の心をつかんだ。

４月にはニュージーランドＴ・Ｇ２をレザベーションで勝利。長らく重賞を勝てなかったことがウソのように、完全に軌道に乗った。「馬の力を借りながらですが、自分の手でつかみ取ってＧ３、Ｇ２とステップを踏めています」と自信を深める。

競馬とあまり接点がない人たちに、どこを見てもらいたいか。「騎手も馬もアスリート。人間の１０倍近い体重がある馬でも、２キロ、４キロにこだわる繊細な仕上げが必要で奥が深い。アスリート、スポーツという目線で見てもらえると、推し馬、推しジョッキーができて楽しめると思います」と答えた。新たな推し活にはぜひ、原ジョッキーをおすすめしたい。

きょう１０日のＮＨＫマイルＣ・Ｇ１に、前哨戦を勝ったレザベーションと挑む。２週間後のオークス・Ｇ１は、初重賞をもたらした相棒のスマートプリエールと参戦。原騎手のＧ１初勝利の記事を書くことが、私のひそかな目標だ。（中央競馬担当・三戸 達也）

◆三戸 達也（さんのへ・たつや） ２００９年入社。今年からレース部に所属。３月末に予想デビュー。