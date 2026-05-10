◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、川田将雅騎手騎乗で３番人気のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は５着に終わった。鞍上の川田騎手は２４年ジャンタルマンタル以来となる当レース３勝目を逃した。福永調教師は２４年の開業以来、初のＧ１タイトルは持ち越しとなった。

ダイヤモンドノットは２６年始動戦となったファルコンＳで重賞２勝目をマーク。勢い十分で大一番に臨んだが、昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォなど強豪ぞろいの一戦を制することはできなかった。福永調教師はＪＲＡ・Ｇ１・３４勝を挙げた騎手時代、０５年にラインクラフトで制していたが、トレーナーとのダブル制覇はならなかった。

３歳マイル王に輝いたのは、ダミアン・レーン騎手騎乗で１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）。勝ちタイムは１分３１秒５。４番人気のアスクイキゴミ（戸崎圭太騎手）が２着、６番人気のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）が３着だった。

川田将雅騎手（ダイヤモンドノット＝５着）「とてもいい内容で、いい走りをしてくれました。やはり１６００メートルは長かったぶん、この結果になりましたが、それでもすばらしい走りでした」

福永調教師「言うことない。完璧なレースをしてくれたし、距離が長かった。応援しがいのあるレースだった。もう少し距離を詰めていきたい」