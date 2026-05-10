2024年から2年連続でM-1グランプリ決勝に進出したお笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）。体重約200キロ、体脂肪率50％超という超巨漢だが、健康面への悪影響はないのか。健康事情や、巨体が故の生活の苦労などを聞いた。

【当時の写真】高校で体重は130キロ超…医師から「あんた死ぬよ？」「何で死んでないの？」と言われた当時や、幼少期の大鶴肥満を見る

「周囲とは違う」と自覚したのは小3のとき

大鶴肥満が「周囲と自分は違う」と認識し始めたのは小学生のときだった。3年生くらいの時に健康診断で「高度肥満」と判定されて「周りより自分は太っているんだな」と自覚したという。



小学生時代の大鶴肥満。小6で70キロはあったというが、クラスには彼よりもさらにデカい生徒がいたという（本人提供）

小6時点での体重は70キロ。教師から夏休みの自由研究としてダイエットを勧められ、日々の食生活を記録した結果「麻婆豆腐をよく食べている」ことが発覚したという。そこから中3で90キロ、高3で135キロと驚異的な成長を見せた。

高校時代には、検診で来た内科の医師に開口一番「いや、あんた死ぬよ？」と衝撃的な言葉を言われたこともあった。その医師は1年後の検診でも来校し、何事もなかったかのように生きている大鶴肥満を目にして「何で死んでないの？」と驚いていたという。

目標は「160キロ」ダイエットを開始するも「意外な事実」が発覚

ママタルトを結成した2016年には150キロ、現在の体重は195キロほど。

大きな体を支えるため、ベッドのマットレスはすぐにヘタってしまうなど、とにかくモノが壊れやすいことに悩んでいる。外出先のホテルで入浴した際には、浴槽がバキバキと音を立てて恐怖を覚えることも。長距離移動も一苦労で、飛行機に乗る際は「追いシートベルト」をもらっているという。

最近はダイエットも始めた。食事内容を記録し、食生活を見直す「レコーディングダイエット」がメインだ。すると、自認は「1日3食」だったところ、「1日12食」していることが判明。ファンから「痩せて」と懇願されることもあり、ここ最近はより本格的に食生活を見直している。いったんの目標は160キロだ。

気になる健康診断の結果は……？

自身の健康事情については「悪いところに目をつむれば健康、というのが基本スタンス」と語る。過去には「悪いところに目をつむれば」という部分を切り捨てられたままこの発言がニュースになり、「大鶴肥満、健康診断オールA」という見出しが独り歩きしたこともあったという。

実際の健康状態は、どうなのか。「結果を見たうえで都合よく忘れている」という数値の詳細や、学生時代の異様な食生活などは以下の記事からお読みいただけます。

（「文春オンライン」編集部）