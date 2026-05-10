◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

３歳マイル戦線の頂上決戦が１８頭で争われ、１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が外から競り勝ち、写真判定の末、鼻差でＧ１初制覇を飾った。ダミアン・レーン騎手は６度目の参戦で初勝利となった。勝ちタイムは１分３１秒５。

前走・ニュージーランドＴで単勝１・７倍と断然人気に推されながらレザベーションに首差届かず２着。過去３戦はすべて中山マイル。持ち味の末脚が生きる広い東京でＧ１タイトルを狙い、昨年の朝日杯ＦＳ上位陣がそろったハイレベルな一戦を制した。

４番人気のアスクイキゴミ（戸崎圭太騎手）が２着、６番人気のアドマイヤクワッズ（坂井瑠星騎手）が３着だった。

ダミアン・レーン騎手（ロデオドライブ＝１着）「本当にいい勝利でした。多くのファンの前でできたこともうれしいし、この馬のベストパフォーマンスを見せることができて、勝利を見せることができてうれしいです。しまいの脚が素晴らしいものを持っています。今までの競馬でも見せていましたが、きょうはＧ１で速い流れになって、しまい長くいい脚を見せてくれました。この馬はまだ若いし、素晴らしい能力を見せてくれて、きょうＧ１を取ることができました。この能力はこれからまたＧ１の戦いで続けていってくれると思いますので、Ｇ１を何勝でもできるように挑戦を楽しみにしています」