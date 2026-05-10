◆英プレミアリーグ第３６節 ブライトン３―０ウルバーハンプトン（９日・ブライトン）

ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫が、ウルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を痛め、後半１３分に途中交代した。試合後に会見したブライトンのヒュルツェラー監督は「スキャンの結果を待たなければならないが、良くは見えない」と、三笘の状態が思わしくないことを明かし、表情を曇らせた。

三笘は２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯でも、直前にけがや体調不良などで離脱を経験。両大会とも活躍を見せたが、決してコンディションは万全ではなく、途中出場がメインになった。日本代表は１５日にＷ杯のメンバー発表を控え、北中米Ｗ杯は６月１１日（日本時間１２日）に開幕。日本は６月１４日（同１５日）に、オランダとの１次リーグ初戦に臨む。

◆三笘の主要国際大会前の状況

▽２１年東京五輪 １次リーグ初戦・南アフリカ戦の１１日前まで行われていたウズベキスタンでのＡＣＬに臨むと、帰国後に右太ももの張りを訴えて別メニューに。南アフリカ戦はベンチ外となり、第２戦のメキシコ戦からベンチ入りした。同五輪での先発出場はなく、ジョーカーとしての役割を担った。

▽２２年カタールＷ杯 Ｗ杯開幕まで約１か月に迫った敵地ブレントフォード戦で右足首を負傷。２試合を欠場後、痛みを抱えながらも２戦連発など活躍を見せ、Ｗ杯までに間に合わせた。ただ、カタール入り直前に発熱で体調不良となり、合流を延期。３日遅れで合流することになった。大会は全試合途中出場ながら存在感を示し、１次リーグ第３戦のスペイン戦では、後に“三笘の１ミリ”と呼ばれることになったタッチラインぎりぎりからのアシストで大金星へ導き、グループ首位で１次リーグ突破を決めた。