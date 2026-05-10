◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節 福島4―2磐田（2026年5月10日 とうスタ）

J3福島のFW三浦知良（59）がホームの磐田戦に後半43分から途中出場し、J公式戦の最年長出場記録を59歳2カ月14日に更新した。

前節の藤枝戦で故郷・静岡にJリーガーとして“凱旋”したカズ。スタメン発表時には敵地にもかかわらず大きな拍手を受けた。

福島は1−1で前半を折り返すと後半8分にMF上畑が勝ち越しゴール。MF狩野、MF中村の追加点で4−1と大量リードを奪い、同43分にはFW樋口に代わってカズがピッチへ。ホームのサポーターの歓声を浴びて前線から守備に奮闘し、アディショナルタイムにはGKからのロングボールを受けてスタジアムを沸かせる場面もあった。

試合は4−2で福島が勝利。今季初の連勝で勝ち点を16とし、カズはチームメートとハイタッチで喜んだ。

10日は「母の日」。支え続けてくれた母・由子さん（82）には感謝を忘れず、「いつも花を贈っている。少しでも長生きしてもらうように人間ドックに連れていく」というカズが、大切な「母の日」に勝利をプレゼントした。