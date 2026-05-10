◆大相撲 ▽夏場所初日（１０日、両国国技館）

２３年夏場所以来、１８場所ぶりに関取に復帰した西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東十両１４枚目・栃大海（春日野）を押し出して、白星発進した。

土俵入り、取組前には大きな声援を館内から受け「最高ですね。正直あまり覚えていないが、土俵入りの時は声援が聞こえていた」と、笑顔で振り返った。

炎鵬は脊髄損傷による７場所連続休場を経て、２０２４年の名古屋場所で序ノ口で復帰。元幕内が序ノ口に降下後に、十両復帰を果たしたのは史上初だった。前回十両だった２３年夏場所は１勝もできないまま途中休場。２３年春場所千秋楽（３月２６日）以来、１１４１日ぶりに関取として十両の土俵で勝ち、「前回できなかった白星を今回つかむことができて、つくづく今日までやってきて良かったと思う。やっとあの日を塗り替えることができた」と話した。

今場所は薄紫色の締め込みで土俵に上がった。「まわりは赤じゃないかという感じだったが、生まれ変わった気持ちで新調した」と語った。残り１４日へ向けては「また明日もしっかり土俵に上がれるように、しっかり準備していきたい」と言葉に力を込めた。