キンプリ高橋海人、永瀬廉の「存在を尊く思ってしまう」新番組ロケで実感【King & Princeがまちあわせ in LA】
【モデルプレス＝2026/05/10】King & Prince（永瀬廉／高橋海人※「高」は正式には「はしごだか」）が10日、都内で開催されたディズニープラス「King & Princeがまちあわせ in LA」 スペシャルローンチイベントに出席。2人がロケを振り返る場面があった。
【写真】イベントで回答もポーズも一致するキンプリ
これまでに見たことがないKing & Princeの素顔が明らかになる新番組について、永瀬は「毎週ディズニープラスでご覧いただけるということで。ちょっとしたレギュラー番組みたいな感じに」「レギュラー番組のような感覚でお楽しみいただけるんじゃないかなというわけで。この夏は我々と皆さんでまちあわせということですよ。LAで。ディズニープラスで。毎週まちあわせられたらなという風に思いますね」と笑顔でコメント。全9話・約3ヶ月にわたっての配信について、高橋は「ずっと隠してましたけど、これの発表だったんですよ。自分たちの番組がディズニープラスで見れるっていうのは、個人的にもめちゃくちゃ嬉しいことですね。超ヘビーユーザーなので」と喜びを語った。
番組を通じて永瀬に抱いた思いを聞かれた高橋は「普段から毎日一緒に過ごしている人と海外に行くと、まだ知らない廉がいたんだって、新しい発見があったり。あとは番組の中で、こんなことを言ったらあれですけど…存在を尊く思ってしまうというか。2人の関係って本当にかけがえのないものなんだなって、いろんなことを改めて実感させられましたね」と回想。
また「それはきっとティアラの皆さんもそうですけど、廉のことを知っている人、僕のことを知っている人も、こういう一面があるんだって、いっぱい見つけていただけるんじゃないかなと思います」と話していた。
永瀬は「海外ってすごいですね。やっぱり。なんて言うんやろな？海外の方って、リアクションが大きいやん？だから俺も相槌とか、驚いたときのリアクションが『オーマイガー！』みたいな。自然と引っ張られちゃうというか。ロサンゼルス仕様に。そういうところも自分の中では新鮮で、思い出に残っていますね」と収録を振り返った。
『King & Prince がまちあわせ in LA』は、永瀬と高橋がロサンゼルスを舞台にまちあわせミッションに挑戦し、ふたりの絆を試すトラベルバラエティ。ロサンゼルスの人気スポットを巡りながら、まちあわせミッションに挑戦し、次第に難易度があがっていくミッションのラストには、LAの街を駆けまわるスケール感たっぷりのチャレンジが待ち受けている。（modelpress編集部）
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◆高橋海人、永瀬廉の「存在を尊く思ってしまう」
これまでに見たことがないKing & Princeの素顔が明らかになる新番組について、永瀬は「毎週ディズニープラスでご覧いただけるということで。ちょっとしたレギュラー番組みたいな感じに」「レギュラー番組のような感覚でお楽しみいただけるんじゃないかなというわけで。この夏は我々と皆さんでまちあわせということですよ。LAで。ディズニープラスで。毎週まちあわせられたらなという風に思いますね」と笑顔でコメント。全9話・約3ヶ月にわたっての配信について、高橋は「ずっと隠してましたけど、これの発表だったんですよ。自分たちの番組がディズニープラスで見れるっていうのは、個人的にもめちゃくちゃ嬉しいことですね。超ヘビーユーザーなので」と喜びを語った。
また「それはきっとティアラの皆さんもそうですけど、廉のことを知っている人、僕のことを知っている人も、こういう一面があるんだって、いっぱい見つけていただけるんじゃないかなと思います」と話していた。
永瀬は「海外ってすごいですね。やっぱり。なんて言うんやろな？海外の方って、リアクションが大きいやん？だから俺も相槌とか、驚いたときのリアクションが『オーマイガー！』みたいな。自然と引っ張られちゃうというか。ロサンゼルス仕様に。そういうところも自分の中では新鮮で、思い出に残っていますね」と収録を振り返った。
◆「King & Prince がまちあわせ in LA」
『King & Prince がまちあわせ in LA』は、永瀬と高橋がロサンゼルスを舞台にまちあわせミッションに挑戦し、ふたりの絆を試すトラベルバラエティ。ロサンゼルスの人気スポットを巡りながら、まちあわせミッションに挑戦し、次第に難易度があがっていくミッションのラストには、LAの街を駆けまわるスケール感たっぷりのチャレンジが待ち受けている。（modelpress編集部）
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