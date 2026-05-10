歌手の華原朋美さんが、10日、自身のYoutubeチャンネルを更新。

子どもとの２ショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 華原朋美 】 「沢山の思い出を作ってきました♥」 子どもと笑顔 「お部屋に温泉付きホテルに行ったり」「サファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり」





華原朋美さんは「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます♥ 子供って可愛い♥」と綴ると、写真を添えて投稿。



続けて「こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした♥ テレビの収録が一本入っていたのでとても楽しく収録をさせて頂きサファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おもちゃ買いに行ったり♥ 沢山の思い出を作ってきました♥」と、明かしました。







そして「ぴゅありてぃ〜な子供から貰う心優しい気持ちはこれからも大切にしていきたいと思います♥ 8月から全国ツアーが来年の3月まで始まりますから今のうちに沢山の思い出を♥ いつも優しい気持ちにしてくれる子供に感謝です♥」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「とても素敵で綺麗です 子供さん幸せですね」・「ともちゃんのファンです とっても素敵なお写真ありがとうございます♡」・「朋ちゃん、とーっても幸せそうだね」・「素敵な思い出がまた1つ増えましたね♥ ツアー、頑張って！応援しています♪」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】