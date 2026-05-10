世界初の大型ハイブリッド旅客用eVTOLが初飛行に成功―中国

清華大学航空エンジン研究院が関与した世界初の大型ハイブリッド・ティルトローター旅客用電動垂直離着陸機（eVTOL）のDF3000「游竜」3トン級フルスケール試作機がこのほど、ハイブリッドモードによる初飛行を実現した。この機体の中核動力システムには清華航空院の技術成果が深く統合されており、大学の科学研究イノベーションと産業イノベーションの高度融合を示す成果となった。科技日報が伝えた。

今回初飛行したDF3000「游竜」は離陸重量が3トンに達し、「分散型電動推進＋シリーズ式レンジエクステンダー発電」によるハイブリッド動力構成を採用した。清華航空院の飛行・推進統合制御やエネルギー管理アルゴリズムなどのコア技術を全面的に統合し、従来型ティルトローター機の開発難度の高さや操縦の複雑さ、純電動eVTOLの航続距離の短さや積載能力の低さといったボトルネックを効果的に克服した。垂直離着陸の柔軟性を維持しながら、航続距離と積載能力を大幅に向上させ、多様なシナリオにおける低空域での作業ニーズに対応できるようになった。（提供/人民網日本語版・編集/YF）