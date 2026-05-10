車両重量約108kgの軽二輪スクーター

Tsukigi Motorcycle Companyは、中国のバイクメーカーであるZONTES（ゾンテス）が製造するスクーターモデル「150X」の受注を開始しました。

このモデルに搭載されるのは、圧縮比12.5：1を誇る高圧縮の水冷4バルブ単気筒SOHCエンジンです。

【画像】希少なアルミモノコックフレーム採用！ ZONTESの新型スクーター「150X」を 画像で見る（30枚以上）

排気量は149.5ccで、ボッシュ製の電子制御燃料噴射（インジェクション）が組み合わされています。

その結果、最大出力は13.2kW（約17.9PS）／8700rpm、最大トルクは15.5Nm／6500rpmという、クラスを超えたパフォーマンスを誇ります。

また、アルミシリンダーや鍛造ピストン、DLCコーティングといった先進技術の採用により、高出力と優れた耐久性を両立させています。

150Xで特に注目すべきは、150ccスクーターカテゴリーで一体成型のアルミ合金フレーム、いわゆるモノコック構造を採用した点です。

従来のスチール製では達成が難しかった軽さと剛性を高いレベルで両立しており、車両重量は約108kgに抑えられています。

この軽量なボディは、街中での容易な取り回しを可能にし、高剛性フレームがもたらす直進安定性やコーナリング性能は、ライダーに操る楽しさと確かな安心感を提供します。

軽量なアルミ構造の車体と力強いエンジンが組み合わさることで、発進から巡航までスムーズでパワフルな走行を実現し、通勤からツーリングまで幅広いシーンで快適な走りを提供します。さらに、燃費性能も47.6km／Lと優れているのも特筆すべき点です。

装備面も充実しています。CAN通信に対応した第3世代のキーレス制御システム「次世代スマートキーレス 3.0」を搭載。ECUやメーターとリアルタイムで通信するミニ感応キーによって、スムーズなエンジン始動をサポートします。

足回りにはフロント14インチ、リア13インチのホイールを装着し、ブレーキは前後にディスクブレーキとデュアルチャンネルABSを標準装備しています。

灯火類はヘッドライト、テールライト、ウインカーのすべてがLED仕様です。

車体サイズは全長1975mm×全幅750mm×全高1115mm、ホイールベースは1375mmで、シート高は770mmに設定されています。

燃料タンク容量は11Lを確保し、シート下にはヘルメットを2つ収納可能なスペースを備えるなど、高い利便性も実現しています。

エッジの効いたシャープな外観を際立たせるカラーリングは、マットブラック、マットグリーン、マットブラウンの3色が用意されています。

150Xの価格（消費税込）は49万5000円で、入荷は夏頃を予定しています。