アイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバー・中山莉子さんが、体調不良のため当面の間休養することが発表されました。



【写真を見る】【 私立恵比寿中学・中山莉子 】 体調不良により 当面の間休養を発表 4月から不調続き 治療に専念へ 「回復を最優先に考えております」





所属事務所のスターダストプロモーションが5月8日、グループの公式サイトで発表した内容によると、中山さんは今年4月より体調不良が続いていたとのことです。

医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、治療と休養に専念することが最善であると判断されました。







本人は活動への復帰を強く希望しているといいますが、まずは万全な状態でファンの前に立てるよう、現在は回復を最優先に考えているとしています。活動復帰の目途が立った際には、改めて公式サイト等で報告する予定です。







休養期間中、私立恵比寿中学は残るメンバー7名で活動を継続していくとのことです。







スターダストプロモーションは「ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とコメントしています。



【 私立恵比寿中学 公式サイトより引用 】

中山莉子に関するお知らせ



日頃より私立恵比寿中学を応援いただき、誠にありがとうございます。

メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました。

本人は活動への復帰を強く希望しておりますが、まずは万全な状態でファンの皆様の前に立てるよう、現在は回復を最優先に考えております。

活動復帰の目処が立ちましたら、改めて公式サイト等でご報告申し上げます。

なお、中山の休養期間中、私立恵比寿中学は残るメンバー7名で活動を継続してまいります。何卒ご了承いただけますと幸いです。

ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。



【担当：芸能情報ステーション】