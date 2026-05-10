◆バレーボール ▽大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ準決勝第２戦 サントリー ３―１（２３―２５、３１―２９、２５―２０、２５―２３）名古屋（１０日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）準決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位で、連覇を狙うサントリーサンバーズ大阪（サントリー）が、４位のウルフドッグス名古屋（名古屋）に３―１で逆転勝ちを収めた。３―０で勝った９日の第１戦に続き、２連勝で決勝（１５日〜、横浜アリーナ）に進出を決めた。

サントリーの先発は前戦から変わらず、今季限りで退団が決まる主将の高橋藍、ムセルスキー、クリュカ、ミドルブロッカー・小野寺太志、鬼木錬、セッター・関田誠大、リベロに小川智大が入った。

第１セット（Ｓ）は、名古屋が敗戦した前戦から修正し、持ち前の強いサーブで攻めてリズムをつかんだ。名古屋の７―９から４連続得点で逆転。水町泰杜のサービスエースや強いサーブで崩してからエース・宮浦健人が決めきるなど、攻撃的に仕掛けた。セットポイントを握り、サントリーの主将・高橋藍のスパイクを２０７センチのノルベルト・フベルがブロックし、名古屋が２５―２３で先取した。

第２Ｓは両者譲らない接戦。大砲ムセルスキーのスパイクでサントリーが先にセットポイントを握ったが、名古屋も粘る。３０―２９の場面で第１Ｓの最後の場面ではブロックに止められた高橋藍が、今度はレフトから決め切り、セットを取り返した。第３Ｓもサントリーが流れを絶やさず、２５―２０で連取。２―１の第４Ｓは中盤に名古屋がリードしたが、２２―２３から高橋藍がライトからスパイクを決め、ムセルスキーの強打でマッチポイントを握った。最後は相手のスパイクがアウトになり、速報値で超満員７５７２人のホームの大観衆の前で決勝への切符を手にした。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合のみ第３戦を行う。ＲＳ上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームゲームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔに、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝した。決勝は５月１５日〜１７日に横浜アリーナで開催。