奥野壮、ピンク髪に大胆イメチェン「似合いすぎ」「ビジュアル最強」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/05/10】俳優の奥野壮が5月9日、自身のInstagramを更新。髪色をピンクにしたニューヘアを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】人気BLイケメン俳優「天才的な可愛さ」雰囲気ガラリの新ヘア
奥野は、桜やフラミンゴなどピンク色の絵文字を添え、複数枚の写真を投稿。これまでの暗色や金髪からピンク色へとイメージチェンジし、雰囲気をガラリと変えた。白のタンクトップ姿で明るい髪色が引き立つショットや、ピンク色の壁の前でポーズを決めるショットなど公開している。
また、この投稿にはドラマ「下剋上球児」（TBS系／2023年）で共演し、親交のある俳優の兵頭功海も即座に反応。「可愛い写真撮りに行こう」とコメントを寄せている。
この投稿に、ファンからは「ピンク髪似合いすぎ」「ビジュアル最強」「可愛さと格好良さが爆発してる」「天才的な可愛さ」「新作の撮影に入ったのかな」「可愛い写真共有してください」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆奥野壮、ピンク髪に大胆イメチェン
奥野は、桜やフラミンゴなどピンク色の絵文字を添え、複数枚の写真を投稿。これまでの暗色や金髪からピンク色へとイメージチェンジし、雰囲気をガラリと変えた。白のタンクトップ姿で明るい髪色が引き立つショットや、ピンク色の壁の前でポーズを決めるショットなど公開している。
◆奥野壮の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ピンク髪似合いすぎ」「ビジュアル最強」「可愛さと格好良さが爆発してる」「天才的な可愛さ」「新作の撮影に入ったのかな」「可愛い写真共有してください」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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