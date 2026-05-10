松坂屋上野店、“物価高に立ち向かうセール”実施 食品約1500種類約11万点が大集結『食品もったいないセール』【商品一例】
松坂屋上野店は、5月14日〜22日に物価高に立ち向かう家計応援企画『食品もったいないセール』を開催する。
【写真】『食品もったいないセール』でお得になる商品例
物価高の波はまだまだ続きそう。そこで、賞味期限間近や在庫過多、不ぞろいなどさまざまな理由でお買い得になった“もったいない”食品およそ1500種類約11万点が大集結する。
米やコーヒー、食用油、海苔など値上がりが続く生活必需食品を中心に毎日違ったお得がある日替わりサービスも初企画。会期も9日間に拡大し、値上げラッシュの6月を前に高まるまとめ買いニーズに応える。
■松坂屋上野店『食品もったいないセール／併催・食品特価市』
2026年5月14日（木）〜5月22日（金）午前10時〜午後7時 ※最終日は午後6時閉場
松坂屋上野店6階催事場
商品一例
【賞味期限間近のため】千粋／じゃがバタースープ 箱入り（11g×20袋）1480円 ※240点限り
【賞味期限間近のため】磯じまん／宮崎県産どんこしいたけ ふくめ煮（65g）280円
【在庫過多のため】マルハニチロ／まるずわいがに水煮（ほぐし身）（55g）291円
【在庫過多のため】ルンドミエル／ハチミツエコパック（454g）888円
【在庫過多のため】オレア／エキストラバージンオリーブオイル（458g）997円
【在庫過多のため】麦坐／香川県産小麦使用讃岐うどん（170g）216円
【ギフト解体品のため】池利／国産素材のみを使った麺つゆ（200ml）216円 ※100点限り
箱物ギフトセット
日清オイリオ／オイルバラエティギフト OVｰ30N 1620円
池利／国内産小麦使用 手延べ三輪素麺 JI-30R（50g×16束）1620円
冷凍食品
赤坂璃宮／汁なし担々麺（200g×2）594円 ※200点限り
CoCo壱番屋／チーズカレーピラフ（200g×2）420円 ※200点限り
【初企画】今日の得トク3品日替わりサービス
5月14日（木）限り 得トク3品
ヤマキ／徳一番花かつお（70g）389円
Umios／フルティシエ ちょっと贅沢ゼリー各種（190g）各・159円
明治屋／塩麹レモン炙り鶏（50g）259円
※5月15日（金）〜22日（金）も、各日限定の特別プライス3品が日替わりで登場
※都合により出品内容や出店舗が変更になる場合あり
※数に限りがございますので、売切れの場合あり
※価格は全て税込
【写真】『食品もったいないセール』でお得になる商品例
物価高の波はまだまだ続きそう。そこで、賞味期限間近や在庫過多、不ぞろいなどさまざまな理由でお買い得になった“もったいない”食品およそ1500種類約11万点が大集結する。
米やコーヒー、食用油、海苔など値上がりが続く生活必需食品を中心に毎日違ったお得がある日替わりサービスも初企画。会期も9日間に拡大し、値上げラッシュの6月を前に高まるまとめ買いニーズに応える。
2026年5月14日（木）〜5月22日（金）午前10時〜午後7時 ※最終日は午後6時閉場
松坂屋上野店6階催事場
商品一例
【賞味期限間近のため】千粋／じゃがバタースープ 箱入り（11g×20袋）1480円 ※240点限り
【賞味期限間近のため】磯じまん／宮崎県産どんこしいたけ ふくめ煮（65g）280円
【在庫過多のため】マルハニチロ／まるずわいがに水煮（ほぐし身）（55g）291円
【在庫過多のため】ルンドミエル／ハチミツエコパック（454g）888円
【在庫過多のため】オレア／エキストラバージンオリーブオイル（458g）997円
【在庫過多のため】麦坐／香川県産小麦使用讃岐うどん（170g）216円
【ギフト解体品のため】池利／国産素材のみを使った麺つゆ（200ml）216円 ※100点限り
箱物ギフトセット
日清オイリオ／オイルバラエティギフト OVｰ30N 1620円
池利／国内産小麦使用 手延べ三輪素麺 JI-30R（50g×16束）1620円
冷凍食品
赤坂璃宮／汁なし担々麺（200g×2）594円 ※200点限り
CoCo壱番屋／チーズカレーピラフ（200g×2）420円 ※200点限り
【初企画】今日の得トク3品日替わりサービス
5月14日（木）限り 得トク3品
ヤマキ／徳一番花かつお（70g）389円
Umios／フルティシエ ちょっと贅沢ゼリー各種（190g）各・159円
明治屋／塩麹レモン炙り鶏（50g）259円
※5月15日（金）〜22日（金）も、各日限定の特別プライス3品が日替わりで登場
※都合により出品内容や出店舗が変更になる場合あり
※数に限りがございますので、売切れの場合あり
※価格は全て税込