日本人新加入4選手が絡むブンデス残留争い…入れ替え戦圏ボルフスブルクと自動降格圏S・パウリ、同勝ち点で最終節の直接対決へ
熾烈なブンデスリーガ残留争いが16日の最終節で決着する。入れ替え戦圏のボルフスブルクと自動降格圏のザンクト・パウリは同勝ち点で運命の直接対決を迎えることになった。
ボルフスブルクは3連敗から3試合負けなしになっていたが、第33節でバイエルンに0-1で敗れて勝ち点26の得失点差-26で16位となっている。一方のザンクト・パウリは現在3連敗中で、勝ち点26の得失点差-29で17位に位置している。
そうした両チームはすでに自動残留の可能性が消滅していて、入れ替え戦出場を目指して最終節で直接対決を行う。ボルフスブルクにはFW塩貝健人が在籍し、ザンクト・パウリにはMF藤田譲瑠チマ、DF安藤智哉、FW原大智が所属。4選手とも今季完全移籍したばかりというなか、来季の舞台が懸かる運命の最終節を迎えることになった。
なお最下位のハイデンハイム(勝ち点23、得失点差-31)は10日に第33節のケルン戦を控えていて、勝利すれば下位3チームが勝ち点で並ぶ大混戦で最終節を行うことになる。結果次第ではザンクト・パウリ対ボルフスブルクで両チームの自動降格が確定する悲劇的な結末を迎える可能性もある。
最終節はザンクト・パウリのホームで16日午後10時30分(日本時間)にキックオフされる。ハイデンハイムは10位のマインツとの最終節を行う。
ボルフスブルクは3連敗から3試合負けなしになっていたが、第33節でバイエルンに0-1で敗れて勝ち点26の得失点差-26で16位となっている。一方のザンクト・パウリは現在3連敗中で、勝ち点26の得失点差-29で17位に位置している。
なお最下位のハイデンハイム(勝ち点23、得失点差-31)は10日に第33節のケルン戦を控えていて、勝利すれば下位3チームが勝ち点で並ぶ大混戦で最終節を行うことになる。結果次第ではザンクト・パウリ対ボルフスブルクで両チームの自動降格が確定する悲劇的な結末を迎える可能性もある。
最終節はザンクト・パウリのホームで16日午後10時30分(日本時間)にキックオフされる。ハイデンハイムは10位のマインツとの最終節を行う。