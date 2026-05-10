日本人新加入4選手が絡むブンデス残留争い…入れ替え戦圏ボルフスブルクと自動降格圏S・パウリ、同勝ち点で最終節の直接対決へ

日本人新加入4選手が絡むブンデス残留争い…入れ替え戦圏ボルフスブルクと自動降格圏S・パウリ、同勝ち点で最終節の直接対決へ