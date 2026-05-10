◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)

試合を通じてリードを守り続けていた巨人。5回裏には初の勝ち越しを許すも、6回に浦田俊輔選手が逆転タイムリーを放ちました。

対する先発はドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手。2回には平山功太選手の先制打、4回にもダルベック選手の2ランと得点を重ねるも、中日のホームラン攻勢ですぐさま同点に追いつかれます。そんな中、5回には先発・森田駿哉投手がピンチを招き、2番手・船迫大雅投手が犠牲フライを浴びたことで、中日へ初の勝ち越しを許していました。

それでも巨人打線は反撃の手を緩めず。6回には中日の2番手・メヒア投手の前に、先頭・ダルベック選手が四球で出塁します。後続打ち取られ2アウトまで追い込まれるも、平山選手が2塁打を放ち、2アウト2、3塁の好機。続く浦田俊輔選手が4球目のストレートをはじき返し、右中間に抜ける逆転の2点タイムリー3塁打としました。

浦田選手は3塁ベースを踏むと、大きく手を振り上げガッツポーズ。ナインを鼓舞しながら喜びを爆発させました。