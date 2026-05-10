◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位からスタートした河本結（リコー）が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバー。逆転で初のメジャー制覇を達成した。最終１８番パー４で第２打をピン右１メートルにつけるスーパーショットでバーディー締め。ギャラリーを沸かせた。昨年１０月のスタンレーレディスホンダ以来のツアー通算５勝目。目標に掲げる年間女王へ、大きな弾みをつけた。１９９８年度生まれの「黄金世代」では畑岡奈紗、原英莉花、渋野日向子、勝みなみに続く５人目の国内メジャーＶとなった。

２打差の２位は鈴木愛（セールスフォース）。鈴木は１５番でホールインワン、１７番でイーグルの猛チャージで一時、２人は並んだが河本が１７番、１８番の連続バーディーで優勝を決めた。

河本は優勝スピーチで大会スポンサー、ボランティア、ギャラリーに感謝の言葉を続けた。

この日は母の日。１８番グリーンサイドでは、母の美由紀さん、男子レギュラーツアー２勝の弟、河本力（大和証券）も姉の雄姿を見届けた。「きょうは、とても、うれしいです」と多くのギャラリーが見守る中で、感慨深い表情で話した。

陽気な河本は、優勝スピーチの最後は明るく締めた。

「頭も体もフル回転させて戦った４日間でした。とても、疲れたので、きょうは（大会特別協賛・久光製薬の商品の）サロンパスを全身に貼って寝ます」

ショット同様にキレがあるコメントでギャラリーを沸かせて、２０２６年のワールドレディスサロンパスカップは閉幕した。