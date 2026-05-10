ワールドレディスサロンパス杯

国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われた。2位から出たツアー4勝の河本結（RICOH）は1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り通算1オーバーで優勝し、メジャー初制覇を飾った。ホールアウト後に取材に応じ、思わぬ本音を口にした。

3日目を終え、2012年の日本女子オープン以来19度目となる全選手がオーバーパーで始まった最終日。逆転を狙う河本は1番パー4で幸先よくバーディーを奪うと、5番パー5ではチップインイーグルを決め、首位に浮上。ギャラリーから喝采が起きた。

後半は苦戦。13番パー3、14番パー4でスコアを落とし、その間に鈴木愛が猛チャージで首位に並んだ。それでも河本は17番でピン横にアプローチを寄せ、しっかりバーディーを決めて再び単独首位に立った。18番パー4でもバーディーを奪い、優勝を決めた。

この日、11位から出た鈴木愛が後半ホールインワンとイーグルで猛追。一時河本と首位で並んだ。ただ、河本はそれについて「ごめんなさい。ボード全然見てなかったのでわからないです」と告白。「でも、そうですね、自分のプレーにすごく集中してましたし、逆にそれが良かったのかなと思います」と高い集中力を維持できたことを振り返った。

初のメジャータイトルについては「今年の目標が年間女王なので、それに少し近づいたのかなっていう実感しか湧かないんですけど、でも本当に多くのギャラリーさんの前でいいプレーができたのは良かったなと思います」と笑顔で話した。

河本は昨年10月のスタンレーレディスホンダ以来のツアー5勝目。メジャー大会は初制覇で、優勝賞金3000万円を獲得した。



（THE ANSWER編集部）