◆神奈川大学野球春季リーグ第６週第２日▽横浜商大１２―１神奈川工大＝７回コールド＝（１０日・横浜スタジアム）

横浜商大が神奈川工大をコールドで下し、２０１１年春以来、１５年ぶり７度目となるリーグ優勝を果たした。また、全日本大学野球選手権（６月８日開幕）への出場も決めた。チーム合計９安打１２得点と、打線が爆発した。

打線は４番の一振りから始まった。０―０の２回、先頭の４番・加藤蒼惟（３年＝愛工大名電）が右越え本塁打を放つと、この回に一挙８得点。チームを勢いづける一発を放った加藤は「打ったのはインコースの変化球。コース的にも狙っていて、いい角度で上がったんで。ウエイトトレーニングを冬にしっかりして、長打を増やそうと取り組んだ成果が出た」と振り返った。

投げては先発・駒井秀成（３年＝平塚学園）が緩急をつけたストライク先行の投球で６回１／３を３安打１失点と好投。神奈川工大打線を寄せ付けなかった。

就任１季目で１５年ぶりとなる悲願のリーグ戦Ｖ、全日本大学野球選手権の出場を決めた野本健二監督（３７）は「選手がよく頑張ってくれたので、頑張りを評価してあげたい。新チームをマネージャー、学生コーチが本当に良くまとめてくれた」と語った。