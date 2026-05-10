AKB48の小栗有以(24)が10日までに自身のインスタグラムを更新。巨大なスイーツを楽しむ姿を公開した。



【写真】ゴキゲンだけどホントにいけるの!?ビックリのサイズ感

「お顔サイズドーナツに出会ってテンション上がった日～」とつづり、ストロベリードーナツとの“2ショット”を投稿。驚きなのはドーナツの大きさだ。小栗の顔とほぼ同じ、一口食べるのにも苦労しそうな特大サイズとなっている。



このドーナツは、米ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」の一品。現在、昨年5月に渋谷代官山に出店した日本上陸1周年を記念して、小栗の持つ直径約16センチの「ストロベリーチョコレートテキサス」などを期間限定で提供している。



流行のドーナツをゲットした小栗は「るんっ」とひと言添えて上機嫌。アイドルとスイーツの映えるショットに、ファンからは「デカすぎ」「ドーナツが大きいの?ゆいゆいの顔が小さいの?」「でかいwwwゆいちゃんはかわいい」「食べ切れるモンですかね?若いってイイよねー」といったコメントが集まっている。



（よろず～ニュース編集部）