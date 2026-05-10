杏「体重計は何年も乗っていない」 意外な“体型管理”を告白→自分をトリミングで消す？“写真写り”での悩みに親近感
俳優の佐々木希（38）が7日、自身のYouTubeチャンネルを公開。同じ事務所に所属する俳優の杏（40）とのコラボ動画で、リラックスした雰囲気の中で育児や私生活について語り合った。
【動画】「体重計は何年も乗っていない」自分をトリミングで消す？杏＆佐々木希が明かす“写真写り”の悩み
動画の中で2人は、マクドナルドやケンタッキーなどのファストフードを楽しみながら、体型管理について赤裸々に語り合った。佐々木から「どう？体重とか気にする？」と問われた杏は、「体重計はもう何年も乗っていない…」と驚きの事実を告白。これに佐々木は「それでその体型を保てるんだ」と衝撃を受ける。
そんな佐々木に杏は、数字ではなく“見た目の変化”を重視していると語った。自身の姿にショックを受けることもあると明かし、ママ友などが不意に撮った後ろ姿を見て「（背中が）ドスン」としていると感じたり、過去の出演作を見て「うわー細い…」と衝撃を受けることがあると明かした。
さらに杏は、ママ友などから送られてきた写真に写る自身の姿を見て「トリミングで消して保存することがある」と意外な一面も見せている。
2人の姿に、コメント欄には「新鮮な光景なんだよなぁ、最高」「こんなスーパーモデルさんがジャンクフード食べてるの見ると何か嬉しくなる」「お2人とも外見だけではなく、内面までお美しい」「おふたりもマック食べるの!?」「美女が美味しそうにファストフード食べてるの見ると安心する…」などの反響が寄せられていた。
【動画】「体重計は何年も乗っていない」自分をトリミングで消す？杏＆佐々木希が明かす“写真写り”の悩み
動画の中で2人は、マクドナルドやケンタッキーなどのファストフードを楽しみながら、体型管理について赤裸々に語り合った。佐々木から「どう？体重とか気にする？」と問われた杏は、「体重計はもう何年も乗っていない…」と驚きの事実を告白。これに佐々木は「それでその体型を保てるんだ」と衝撃を受ける。
さらに杏は、ママ友などから送られてきた写真に写る自身の姿を見て「トリミングで消して保存することがある」と意外な一面も見せている。
2人の姿に、コメント欄には「新鮮な光景なんだよなぁ、最高」「こんなスーパーモデルさんがジャンクフード食べてるの見ると何か嬉しくなる」「お2人とも外見だけではなく、内面までお美しい」「おふたりもマック食べるの!?」「美女が美味しそうにファストフード食べてるの見ると安心する…」などの反響が寄せられていた。