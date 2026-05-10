佐藤江梨子、“激変姿”にネット驚き「ギャルママになっても美人」
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】ギャルママに!? 佐藤江梨子の“激変姿”を公開！
本作は、伝統ある鮨職人の世界と現代の価値観が交差する“鮨アカデミー”を舞台にした完全オリジナルドラマ。“飯炊き3年握り8年”といわれる職人の世界の中で、50歳の主婦・待山みなと（永作博美）が第二の人生に踏み出していく姿を描く。子育てを終え、自分自身の時間と向き合うことになったみなとは、3カ月で鮨職人を目指せる“鮨アカデミー”へ通い始める。そこで、鮨への強いこだわりを持つ講師・大江戸（松山ケンイチ）や個性豊かな仲間たちと出会い、新たな人生を切り開いていく。
第5話では、佐藤江梨子が鮨アカデミーに通う生徒・森蒼斗（山時聡真）の母親・温子役で登場。強烈なキャラクターで存在感を放った。公式SNSでは「強烈な森くん母・温子、デコトラでお迎えに参上 かっこいいみなとと温子のオフショットを大公開 圧巻のデコトラに2人ともノリノリで写真を撮りました」とコメント。投稿された写真には、デコトラの前で肩を組み笑顔を見せる永作と佐藤の姿が収められている。
この投稿にファンからは「サトエリ、ギャルママになっても美人」「イケイケ女子2人組」「サトエリさんかっこよかったです」「相変わらずの隠せないスタイルの良さでした」「佐藤江梨子さんに似てるなぁって思ってたけど、完璧に役作りされてて最初わかりませんでした デコトラでお出迎え、なかなか貴重ですよね」などの声が寄せられている。
【写真あり】ギャルママに!? 佐藤江梨子の“激変姿”を公開！
本作は、伝統ある鮨職人の世界と現代の価値観が交差する“鮨アカデミー”を舞台にした完全オリジナルドラマ。“飯炊き3年握り8年”といわれる職人の世界の中で、50歳の主婦・待山みなと（永作博美）が第二の人生に踏み出していく姿を描く。子育てを終え、自分自身の時間と向き合うことになったみなとは、3カ月で鮨職人を目指せる“鮨アカデミー”へ通い始める。そこで、鮨への強いこだわりを持つ講師・大江戸（松山ケンイチ）や個性豊かな仲間たちと出会い、新たな人生を切り開いていく。
この投稿にファンからは「サトエリ、ギャルママになっても美人」「イケイケ女子2人組」「サトエリさんかっこよかったです」「相変わらずの隠せないスタイルの良さでした」「佐藤江梨子さんに似てるなぁって思ってたけど、完璧に役作りされてて最初わかりませんでした デコトラでお出迎え、なかなか貴重ですよね」などの声が寄せられている。